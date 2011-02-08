Литвин рассказал, что «даст возможность нам всем успокоиться»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что новый закон о парламентских выборах должен быть принят до октября текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, находясь с рабочей поездкой в Житомирской области.

По словам В.ЛИТВИНА, «нужно принять за год до выборов (выборы в ВР должны состояться в октябре 2012 года – УНИАН)». Он добавил, что данный закон может быть принят «либо в конце этой сессии, либо в начале новой сессии».

При этом В.ЛИТВИН отметил, что это необходимо сделать именно в такие сроки, поскольку потом «будут другие вопросы, проблемы и будет уже не до закона».

В то же время он подчеркнул, что не нужно «демонстрировать ударные темпы».

По словам председателя ВР, «несколько моментов будут иметь дискуссионный характер – избирательная система, формирование избирательных комиссий, а также необходимо сделать все, чтобы не было возможности снятия или политической партии, или отдельных личностей с баллотирования».

Как заявил В.ЛИТВИН, к принятию закона должен быть «прозрачный подход», и это «даст возможность нам всем успокоиться и планово работать».

Говоря о сроках принятия закона, он сказал: «Интригу к началу избирательной кампании никто не будет сохранять».

По его словам, и позиция Президента Украины, и европейские институты требуют Украину, чтобы «правила игры были определены до начала игры».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что во время подготовки законопроекта о выборах в ВР должны быть учтены как наработка рабочей группы, которая создана в парламенте, так и выводы Венецианской комиссии по законопроекту, который был проработан ранее.