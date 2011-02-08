Тимошенко снова будет проситься в Европу

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины с очередным ходатайством о возможном выезде за пределы Украины для участия в саммите Европейской народной партии (ЕНП), который состоится в марте в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий НЕМЫРЯ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Это приглашение высказал и просил передать меня в устной форме президент ЕНП Вильфред МАРТЕНС. Письменное приглашение поступит в ближайшие дни», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, свое приглашение также обновил Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК.

«И, безусловно, Юлия ТИМОШЕНКО вновь обратится в Генпрокуратуру, к следователю с просьбой разрешить ей выезд в Брюссель», - добавил он.

«Увидим, будет ли вновь украинская власть наступать на те же грабли. Возможно, это какой-то такой способ политического садомазохизма, я не знаю. Но если это будет опять так, то тогда мы получим еще одно свидетельство того, что то, что происходит в Украине, не имеет ничего общего с честным, объективным правосудием», - отметил Г.НЕМЫРЯ.