Тимошенко дает совет египетским революционерам

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о солидарности с демократическими силами других стран, в которых смена власти происходит революционным путем.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер партии "Батькивщина" заявила в своей статье "Преданная Помаранчевая революция", опубликованной в газете "The Moscow Times".

"Египтяне и тунисцы правы, что гордятся своим желанием сбросить деспотичные правительства мирным путем. Но как человек, который руководил мирной революцией, я надеюсь, что гордость сдерживается прагматизмом, поскольку смена режима является только первым шагом в установлении демократии на основе верховенства права. Действительно, как сейчас демонстрирует Украина, после того, как проходит революционная эйфория и возвращается нормальное состояние, демократические революции могут быть преданы и направлены в другую сторону", - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее мнению, демократические силы Египта и Туниса должны понимать, что одни лишь выборы не устанавливают демократию. "Через шесть лет после нашей Помаранчевой революции под угрозой находится не только демократия моей страны, но также систематически искажается верховенство права и продается наша национальная независимость. Действительно, гибридная президентско-парламентская система, которую Украина создала в рамках консенсуса, благодаря которому наша революция завершились мирно, сейчас опустошается, чтобы сосредоточить всю политическую власть в руках якобы демократически избранного Президента", - объясняет она.

Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что для эффективности выборам должна предшествовать широкая политическая дискуссия. "В действительности, демократического согласия можно достичь только тогда, когда избиратели знают, с чем они соглашаются. Тот, кто отказывается сделать общеизвестным то, что он или она собирается сделать, находясь при власти, или же врет об этом - как делал нынешний Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время своей кампании в прошлом году - не является сторонником демократии, за установление которой граждане рисковали своими жизнями", - пишет лидер партии "Батькивщина".

Кроме того, по ее словам, корень демократии должен находиться в верховенстве права. "Должны быть приняты правила, которые являются обязательными для всех в политике, чтобы каждый, кто не принимает или не соблюдает их, был дисквалифицирован. Неприкрытая попытка ЯНУКОВИЧА украсть результаты выборов, которая форсировала Помаранчевую революцию, должна была привести к запрещению его участия в следующих выборах. Тем не менее, этого не произошло", - объясняет Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" считает, что египетские и тунисские революционеры должны понимать, что демократически избранное правительство еще не означает, что дело свободы победило. "Остальной мир не должен закрывать глаза на откат к авторитаризму. Однако сегодня не только многие соседи Украины молчат о подавлении демократии в Украине ЯНУКОВИЧЕМ, но некоторые открыто прославляют предполагаемую "стабильность", которую навязал его режим. Десятилетиями египтяне и тунисцы платили высокую цену – платили свободой за стабильность других. Их никогда не должны просить или принуждать заплатить ее снова", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее мнению, все, кто приходит к власти революционным путем, должны понимать необходимость гражданского общества и сотрудничать с ним. "Возрождение гражданского общества – это сложная задача. Об этом скоро узнают народы Египта и Туниса. Причина очевидна: гражданское общество является сложным, хрупким, даже загадочным организмом, который развивается на протяжении десятилетий, если не веков. Его столпы – частные, общественные объединения, децентрализация государства и делегирование политической власти независимым органам. Их необходимо развивать терпеливо и с самого низа", - убеждена она.

"По мере того, как люди во всем мире приветствуют установление демократии в Тунисе и, надеемся, в Египте, давайте не будем обманывать себя ее формальными атрибутами. Давайте праздновать появление духа свободы и солидарности в Северной Африке, который как-то принес свободу Украине и сделает это опять. И давайте пообещаем, что наша солидарность не будет ограничиваться границами наших стран. Свобода, настоящая свобода, неделима", - заявляет Ю.ТИМОШЕНКО