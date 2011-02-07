Политолог подозревает, что власть готовит отставку Литвина

За требованием отставки первого заместителя министра социальной политики Василия НАДРАГИ стоит подготовка к снятию главы Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политолог Виктор НЕБОЖЕНКО.

По его словам, «голосование за перенос парламентских выборов на 2012 год вскрыло реальное количество депутатов, входящих сегодня в парламентское большинство. После него Партия регионов может реально заняться переформатированием коалиции. В рамках этого процесса могут быть как денонсированы прежние договоренности, например, с Блоком Литвина, касательно присутствия двух его министров в правительстве, которые являются публичными, так и всплыть другие договоренности с отколовшимися частями БЮТ и НУ-НС, которые пока публичными не являются. Однако после столь успешного голосования по нужным партии власти изменениям к Конституции, мы можем догадаться, что они есть».

«Технология реализации этого переформатирования будет проста: вначале снимут двух министров В.ЛИТВИНА, а затем, если он по-прежнему никак не прореагирует, то и его самого», - прогнозирует политолог. «При этом подобный поворот наиболее вероятен именно потому, что В.ЛИТВИН никак не прореагировал, когда под видом админреформы оба его министра были превращены в заместителей министров», - говорит В.НЕБОЖЕНКО.

Эксперт отметил, что «по В.НАДРАГЕ в качестве нападающего был найден профсоюзный лидер Василий ХАРА, который даже не потрудился найти более-менее приемлемый повод, придравшись к пенсионной реформе, которая, кстати, еще только находится в процессе обсуждения, и даже не рассматривалась парламентом. По ЕФИМЕНКО (заместитель министра инфраструктуры Константин ЕФИМЕНКО – УНИАН) будет найден кто-то другой».

Как говорит политолог, «если В.ЛИТВИН примет это так же молча, как и админреформу, то его отставка станет вопросом времени».

«И это вовсе не будет означать, что парламентское большинство потеряет все 20 голосов «литвиновцев»: многие из них предпочтут войти в большинство в индивидуально порядке. Это, скорее, будет означать конец политического проекта под названием «Блок Литвина» и отставки самого В.ЛИТВИНА с поста спикера», - считает В.НЕБОЖЕНКО.

Как сообщал УНИАН, парламентский комитет по вопросам социальной политики и труда, который возглавляет депутат от Партии регионов, глава Федерации профсоюзов Украины В.ХАРА, предложил ВР отклонить проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», поданный Кабинетом министров Украины. Комитет также предложил внести предложения относительно кадровых изменений в Министерстве социальной политики, в частности, рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя министра социальной политики В.НАДРАГИ.