Милицию будут водить на лекции к поэтам и художникам

В Управлении МВД Украины в Сумской области состоялось первое занятие работников милиции в специально открытом при управлении "Университете культуры".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью областного управления МВД, главная цель занятий - культурное и эстетическое воспитание правоохранителей, повышение уровня их морального и духовного развития, расширение мировоззрения. На лекции к милиционерам приглашают поэтов, музыкантов, художников, общественных деятелей.

Начальник УМВД Петр ДЯЧЕНКО уверен, что занятия положительно влияют на формирование личности работника органов внутренних дел. По его мнению, такие качества как вежливость, выдержка, тактичность должны быть присущи каждому работнику милиции. "Сотрудник милиции должен быть гармоничной личностью с высокими моральными качествами", - считает руководитель милиции Сумщины.

В планах областного руководства милиции - пригласить ряд известных в Украине деятелей культуры и ведущих преподавателей для культурного и духовного обогащения сотрудников милиции региона, говорится в сообщении.