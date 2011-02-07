Генпрокуратура подозревает зятя главы ВСУ еще и в мошенничестве
10:16, 07 февраля 2011Политика
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Корнийчука задержали 22 декабря
|Евгений Корнийчук в сопровождении сотрудников милиции перед началом допроса в Генпрокуратуре
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).
Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря, он содержится в Подольском изоляторе временного содержания.
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