Азаров встретился с жителями села Троещина

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что все вопросы, касающиеся инвентаризации земли в Украине, должны быть решены максимум до конца 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после встречи с жителями села Троещина, земельные проблемы которых удалось решить руководству Киевской облгосадминистрации.

«Конечно, мы будем заканчивать инвентаризацию. Все те нерешенные вопросы, которые накопились, они будут в ближайшие год-два решены обязательно. Все земельные акты будут людям, наконец, выданы», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер подчеркнул, что оформление документов должно проходить очень тщательно, дабы в будущем избежать конфликтных ситуаций.

«Любая неточность в оформлении - это конфликты в будущем. Конфликты между людьми - это самое нежелательное и неприятное в этом деле. На правительстве и государстве ответственность за то, чтобы таких конфликтов не было», - сказал Н.АЗАРОВ.

Жители села Троещина, которые более 5 лет в районе госдач в Конча-Заспе проводят акции протеста в связи с невыделением положенных им по закону земельных паей, поблагодарили премьер-министра за решение проблемы.

«Почти 6 лет люди были вынуждены вот здесь стоять на трассе и зимой, и летом. Конечно, это безобразие. Власть должна быть давным давно найти решение этого вопроса», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что около полугода назад поручил председателю Киевской облгосадминистрации Анатолию ПРИСЯЖНЮКУ решить проблему, и губернатор успешно справился с заданием.

«Месяцев шесть или семь искали решение этого вопроса, но нашли», - сказал премьер, подчеркнув, что по любому вопросу можно достичь компромиссного решения. «Всегда, если есть желание договориться, можно договориться», - считает Н.АЗАРОВ.

Как сообщили УНИАН жители села Троещина, решение проблемы заключается в том, что им в виде компенсации будут выделены не участки, на которые они претендовали ранее, а другие участки в том же Броварском районе. Кроме того, на выделенных участках они собираются построить церковь.

Кроме того, и Н.АЗАРОВ, и А.ПРИСЯЖНЮК пообещали содействие в вопросе строительства церкви.

Фото - Урядового портала