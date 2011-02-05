Табачник: разговоры об уничтожении тестирования – абсолютная неправда

В 2011 году изменения правил вступительной кампании в высшие учебные заведения не будет.

Об этом заявил в пятницу вечером в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

«В этом году правила вступления в высшие учебные заведения не изменяются», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он отметил, что условием приема в вузы остается средний балл аттестата и три теста.

«Разговоры об уничтожении тестирования – абсолютная неправда, которую сами придумывают и сами ею пугаются», - подчеркнул министр.

Также Д.ТАБАЧНИК отметил, что до 2022 года количество выпускников школ в Украине не увеличится из-за падения рождаемости в предыдущие годы.

Однако, по словам министра, в текущем году больше выпускников получат возможность бесплатно получать высшее образование. Он пояснил, что в 2010 году аттестаты получили 340 тысяч школьников, а госзаказ в Минобразования был на уровне 99 тысяч. «Это примерно на каждого третьего. В этом году придет 191 тысяча, и будет 80-85 тысяч госзаказа. То есть, каждый второй получит возможность бесплатно получить образование", - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.