Табачник говорит, что не намерен добиваться отставки Герман

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК не намерен добиваться отставки заместителя главы Администрации Президента Украины Анны ГЕРМАН.

Об этом он заявил в пятницу вечеров в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Я не буду добиваться ничьей отставки, поскольку это не входит в мою компетенцию, в полномочия. Тех чиновников министерства, которые плохо работают, у меня достаточно полномочий, чтобы отправить в отставку. Тех, кто работает в иных ведомствах и подчиняется другим начальникам – они являются сферой опеки и сферой достижений или проблем их собственных начальников», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

В то же время он опроверг предположение журналистов о том, что зарегистрированный народным депутатом от Партии регионов Юрием МИРОШНИЧЕНКО еще один законопроект о высшем образовании свидетельствует о расколе в партии по этому вопросу.

«Я думаю, что никакого раскола не существует - обычная законодательная практика цивилизованной страны. По любому общественно важному вопросу в Верховной Раде, как правило, регистрируется несколько проектов. Мне кажется, что появление нескольких проектов законов об изменениях в закон о высшем образовании говорит о том, что эта проблема назрела», - подчеркнул министр.