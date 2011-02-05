Литвин готов ежедневно лично выдавать нардепам карточки для голосования

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН готов лично выдавать карточки для голосования народным депутатам, чтобы снять все споры вокруг голосования карточками отсутствующих депутатов.

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live" на первом Национальном телеканале в пятницу вечером.

"Если не будет понимания, предложу руководителям фракций, чтобы депутаты все карточки сдавали мне, и я перед заседанием буду выдавать карточки народным депутатам. Безусловно, это противоречит Регламенту, но тогда ответственность будет лежать на мне", - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что он не подписывал командировки народному депутату Владимиру АРЬЕВУ в США, который заявляет, что находится именно в командировке. "Прочитал с удивлением, что там находится делегация. Делегации формируются исключительно по плану обменов, поэтому я просил, чтобы рабочая группа комплексно изучила этот вопрос", - заявил В.ЛИТВИН.

Он напомнил, что сразу после инцидента с голосованием карточкой В.АРЬЕВА, который находится за пределами Украины, была создана комиссия, которая должна разобраться с данным инцидентом. "Я, когда получил факс от коллеги АРЬЕВА, удивился... Правда, он настолько был предусмотрителен, что с собой вывез и бланки депутата Украины. Я сразу дал распоряжение создать группу и провести расследование и выяснить почему голосовала карточка народного депутата Украины", - сообщил спикер. При этом, по словам председателя ВР, данный инцидент является "безобразием, мягко говоря".

Со своей стороны, заместитель лидера фракции "БЮТ-Батьківщина" Сергей СОБОЛЕВ отметил, что В.ЛИТВИН не подписывал командировки и некоторым другим депутатам, которые вообще не работают в Верховной Раде. "Вы ИВАНЮЩЕНКО (депутат от Партии регионов Юрий ИВАНЮЩЕНКО - УНИАН) в Монако подписывали командировку, Вы подписывали командировку господину АХМЕТОВУ, которого не было в зале, Вы подписывали командировку еще 15-ти депутатам, которых не были в зале?", - спросил С.СОБОЛЕВ у В.ЛИТВИНА.