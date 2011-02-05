При ВР создали Совет предпринимателей

Около двухсот предпринимательских организаций и профсоюзов объединились в Совет предпринимателей при Верховной Раде для того, чтобы помочь власти избежать катастрофических ошибок при проведении реформ. Об этом сообщила народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по промышленной и регуляторной политике и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на брифинге в Верховной Раде 4 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, целью Совета, сопредседетелем которого со стороны законодательного органа предприниматели избрали Н.КОРОЛЕВСКУЮ, является защита интересов малого и среднего бизнеса, который формирует 16% ВВП Украины.

В совет вошло около 200 предпринимательских организаций и профсоюзов. Это более 1 млн. рабочих мест, 6% занятого населения Украины и 11 млрд. отчислений в социальные фонды в год. «Это люди, которые смогли проявить инициативу, организовать собственный бизнес, не взяв ни копейки у государства. Для которых собственное дело в свое время стало единственным шансом пережить развал экономики и тотальную безработицу. Которые платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают рост экономики, и взамен ничего не получают от государства, кроме давления и репрессий», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, цель совета – не противостоять власти, а избежать ошибок при проведении реформ, которые могут привести к социальному кризису. «Задача – не противостоять власти, а предотвратить ошибки. Цена каждого непрофессионального решения слишком велика. На кону – сотни тысяч рабочих мест, экономический рост и социальная стабильность. Если не сделаем уроки из прошлого, страна перейдет от экономического кризиса к социальной катастрофе», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Предприниматели уже создали региональную структуру Совета, состоящую из 24 областных представительств. Совет будет осуществлять мониторинг ситуации в сфере развития предпринимательства на местном уровне, реагировать на проблемы, с которыми сталкиваются люди дела, и противодействовать административному давлению на предпринимателей. В рамках Совета созданы тематические комитеты по юридическим вопросам, информационной политики, мониторинга и анализа законодательства, а также противодействия незаконному давлению власти на бизнес.

Предприниматели передали свои предложения руководству Верховной Рады и ожидают, что их инициатива будет поддержана. «Если руководство парламента поддержит наше предложение, Совет предпринимателей станет уникальной трибуной, через которую законодатели смогут из первых рук узнать о проблемах предпринимателей и смогут своевременно реагировать на них. Если наше предложение не будет принято, то нам ничего не остается, кроме как выходить на площади и там защищать свои права. Надеюсь, мы все же пойдем путем конструктивного диалога и руководство Верховной Рады поддержит нашу инициативу», - сказал активист предпринимательского движения Евгений ШАПОВАЛЕНКО, сопредседатель Совета предпринимателей.