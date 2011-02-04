Гриценко говорит, что сегодня нардепы послали украинских военных на войну

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что решение об отправке украинских миротворцев в Кот-д’Ивуар является решением об их участии в боевых действиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента во время рассмотрения решения Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в оказании поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре.

По словам А.ГРИЦЕНКО, научно-экспертное управление ВР предостерегает, что согласно правовым основам, определенными резолюцией Совета безопасности ООН, миротворцев можно отправлять в страну только на период до четырех недель, а «направление на три месяца – это будет незаконно».

Он отметил, что ВР сегодня по сути впервые будет принимать решение о направлении украинских военнослужащих на войну. А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что «по словам Генсека ООН, там угроза гражданской войны». «То же говорит наше Главное управление разведки», - добавил он.

По его словам, «это первый боевое подразделение, а не миротворческое, это прямая угроза нашим солдатам». А.ГРИЦЕНКО напомнил, что из 40 стран, которые находятся сейчас в Либерии и Кот-д’Ивуаре, есть минимум десять западноевропейских государств, которые имеют вертолеты, но не направляют их туда, потому что «уважают и ценят жизнь своих солдат».

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул: «Совет безопасности принял решение, которое нарушило суверенитет страны – он дал разрешение Генсеку перебазировать наши вертолеты, не отмечая в скобках – при согласии Украины или по согласованию с Украиной».

Он подчеркнул, что такие вещи нельзя оставлять без реакции, потому что «сегодня - Кот-д’Ивуар, а завтра будет Тунис или Египет, или все, что угодно».

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что на заседании профильного комитета во время рассмотрения этого вопроса, когда зашел разговор, кто будет защищать украинских солдат, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ сказал, что Пакистан. «Но Пакистан в связи с неэффективностью управления этой операцией принял решение отозвать своих миротворцев», - сказал А.ГРИЦЕНКО. Он добавил, что, по данным разведки, «международное сообщество скептически относится к силовому вмешательству в Кот-д’Ивуаре».

Как сообщал УНИАН, сегодня 4 февраля, Верховная Рада Украины одобрила решение Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в оказании поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре.

Согласно решению, предусматривается направить для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре миротворческий контингент общей численностью до 60 человек из числа миротворческого контингента Украины, который действует в составе Миссии ООН в Либерии, в сроки, определенные Советом Безопасности ООН, на период до трех месяцев.

В состав авиационной группы для оказания поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре планируется также дополнительно привлечь три боевых вертолета Ми-24.

Справка УНИАН. Совет безопасности ООН и командование сил ООН в Либерии приняли решение усилить присутствие миротворцев в Кот-д’Ивуаре.

4 ноября 2010 года Верховная Рада одобрила решение Президента Украины об участия миротворческого контингента Украины в оказании оперативной поддержки Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре.

С 26 ноября украинские военнослужащие из состава 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины Миссии ООН в Либерии обеспечивают оперативную поддержку Миссии ООН – патрулируют с воздуха проблемные территории.

В целом, в Кот-д’Ивуаре задания Миссии ООН выполняют 23 военнослужащих и 2 вертолета Ми-8 украинской вертолетной группы, которые базируются на территории международного аэропорта в городе Буаке.