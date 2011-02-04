В Партии регионов считают, что сильная оппозиция - санитар власти

В Партии регионов считают, что сильная оппозиция является “санитаром власти”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО в ходе круглого стола на тему «Демократия по-украински», организованного Институтом проблем управления им. Горшенина.

“Я всегда был сторонником того, что хорошая, сильная оппозиция является санитаром власти”, - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его мнению, оппозиция должна предлагать альтернативные проекты, но за круглым столом и в диалоге с властью, а “огульная, порой бессмысленная критика по принципу «это плохо, потому что это не мы предлагаем» не ведет к консенсусу и конструктивизму”.

Депутат считает, что в настоящее время у оппозиции есть все возможности для эффективной деятельности, но она сама не использует их.

Оценивая первый год работы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что, в частности, не произошло серьезных, кардинальных изменений в сфере свободы слова. В частности, к качестве примера он рассказал, что как народный депутат обратился к одному из Интернет-изданий с просьбой открыть ему блог, однако до сих пор как народный депутат не смог получить ответа, хотя этот вопрос обсуждался в Интернете.

“У нас со свободой все хорошо, даже с перебором”, - считает В.КОЛЕСНИЧЕНКО.