Янукович и Коморовский подписали дорожную карту

Президенты Украины и Польши Виктор ЯНУКОВИЧ и Бронислав КОМОРОВСКИЙ подписали Дорожную карту украинско-польского сотрудничества на 2011-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялась сегодня в Варшаве в рамках государственного визита Президента Украины в Польшу.

Также в рамках визита соответствующие члены официальных делегаций подписали Меморандум о сотрудничестве между Государственным агентством по инвестициям и руководству национальными проектами и Польским агентством информации и иностранных инвестиций.