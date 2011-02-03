Арьев просит Пшонку расследовать фальсификацию голосования в ВР

Народный депутат Украины Владимир АРЬЕВ (фракция НУ-НС), находясь в Вашингтоне, направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой расследовать фальсификацию голосования за изменения в Конституцию от его имени в парламенте 1 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Народной самообороны".

"Указанное событие было бы невозможным без противоправного вмешательства в систему электронного голосования в связи с тем, что я лично, имея при себе электронную карточку для голосования, находился в самолете, который следовал в Соединенные Штаты Америки", - говорится в заявлении В.АРЬЕВА.

Депутат в заявлении на имя генпрокурора Виктора ПШОНКИ отметил, что, в соответствии с частью 3 статьи 84 Конституции Украины, "голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом лично".

"Я не передавал свою электронную карточку для голосования никому. Я не осуществлял никаких действий для изготовления копии такой карточки или любого устройства для голосования от моего имени посторонним лицам", - подчеркнул В.АРЬЕВ.

Депутат настаивает на том, что голосование, которое состоялось от его имени и при его отсутствии, без его ведома и вопреки его воле, является грубым нарушением конституционного права народного депутата на голосование лично. "Голосование таким способом могло состояться только при вмешательстве лиц, занимающих определенные служебные должности и имеющие доступ к электронной системе голосования", - убежден он.

"Соответственно, эти факты свидетельствуют о наличии признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 344 Уголовного кодекса "Вмешательство в деятельность государственного деятеля". На основании изложенного выше, прошу возбудить уголовное дело, установить лиц, виновных в совершении этого преступления, и привлечь их к ответственности", - говорится в заявлении В.АРЬЕВА.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Конституцию Украины” относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

“За” проголосовали 310 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон поддержали 180 депутатов из фракции Партии регионов, 7 – из фракции “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат от НУ-НС, 25 – от КПУ, 20 – от Народной партии и 37 внефракционных депутатов.

В.АРЬЕВ заявил, что не голосовал за внесение изменений в Конституцию Украины, поскольку находится в США. По информации пресс-службы партии «Народная самооборона», В.АРЬЕВ отметил: «Я с карточкой для голосования. А она «проголосовала» за изменения в Конституцию. Буду инициировать внутреннее расследование в Верховной Раде».