Студенты возмущаются, что политики пиарятся на их проблемах

Организаторы вчерашних студенческих акций против реформ министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА и принятия законопроекта “О высшем образовании” возмущены тем, что политики пытаются пиариться на молодежных акциях протеста.

Об этом в комментарии УНИАН заявил член Совета Старейшин Всеукраинской молодежной организации "Фонд Региональных Инициатив" (ФРИ) Михаил ЛЕБЕДЬ, заметив, что Житомирская областная организация Всеукраинского объединения "Свобода" не принимала участия в митинге против законопроекта "О высшем образовании".

"Политики не в первый раз пытаются пропиариться на акциях, которые организуют студенческие и молодежные организации. Слишком стремятся попасть в парламент-2012, – сказал М.ЛЕБЕДЬ. – В частности, после убийства студента Игоря Индило в киевском райотделе милиции около 20 членов ВО "Свобода" уже пытались выдать митинг 200 протестующих студентов и общественных активистов за свой".

Раньше заместитель председателя Житомирской областной организации ВО "Свобода" Елена ГАЛАГУЗА сообщила, что ВО "Свобода" поддержала в Житомире акцию протеста студентов против принятия закона о высшем образовании. Организаторами акции были местные ячейки Всеукраинской молодежной организации "Фонд региональных инициатив" (ФРИ) и независимого студенческого профсоюза "Прямое действие".

По информации М.ЛЕБЕДЯ, настоящие организаторы акции четко сообщили политикам, что к митингу «не привлечены политические партии, припартийные организации и провокаторы". Молодежь отмечает, что использование какой-либо партийной символики в их акциях протеста является недопустимым.

"Однако в Житомире политические дивиденды с молодежной акции пытались получить местные ячейки партии "Батькивщина" и ВО "Свобода", – заявил М.ЛЕБЕДЬ. – На самом деле, эти политические силы сейчас не способны вывести на улицы большое количество людей".

Как сообщалось, 31 января в Киеве, Донецке, Житомире, Хмельницком, Харькове, Запорожье и Одессе студенты провели акции протеста против принятия законопроекта “О высшем образовании”.

Акции протеста были организованы молодежными и студенческими организациями, которые не имеют никакого отношения к партиям.