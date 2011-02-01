Фракция Черновецкого в Киевраде возмущена решениями горадминистрации

Представители фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевской городской Раде выразили “глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в последнее время в сфере социальной политики в г. Киеве”. Как сказано в заявлении фракции, переданном УНИАН, по мнению депутатов от Блока Л.Черновецкого, “социальная защита наиболее уязвимых слоев населения должна оставаться приоритетом как для депутатского корпуса, так и для исполнительного органа Киевской городской Рады”.

“Однако, - гооврится в заявлении, - ряд решений, которые были приняты Киевской городской государственной администрацией в городе Киеве, в частности повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, отмена горячего питания для детей в школах и в территориальных центрах социальной защиты населения, лишение работников бюджетной сферы муниципальных надбавок и т.д., наносят сокрушительный удар по системе социальной защиты столицы и разрушают все достижения прошлых лет в этом плане”.

Благосостояние киевлян и поддержка социально уязвимых слоев населения, по мнению представителей фракции, “всегда были, есть и будут приоритетом для депутатов Блока Леонида Черновецкого”. Именно благодаря усилиям депутатской фракции блока и киевского городского головы, говорится в заявлении, “в 2007 году для более 500 тыс. малообеспеченных киевлян впервые были внедрены муниципальные надбавки, в том же году были введены муниципальные надбавки для работников бюджетной сферы; в столице в системе жилищно-коммунальных услуг всегда действовал эффективный механизм социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения при сохранении самых низких тарифов по Украине; учащиеся общеобразовательных школ были обеспечены горячим и витаминизированным питанием, и был осуществлен ряд других конкретных шагов по социальной поддержке киевлян”.

В то же время, как говорится в заявлении, инициативы Блока Л.Черновецкого, предлагавшиеся для реализации в 2011 году, “были отклонены нынешней администрацией”. “К сожалению, отсутствие опыта работы и непонимание специфики функционирования столицы, приводят к принятию отдельными чиновниками непродуманных решений, которые негативно отражаются на жизни жителей столицы”, - считают депутаты фракции.

“Учитывая это, - говорится в заявлении, - считаем безосновательными обвинения о том, что «регулярно возникающие проблемы в Киеве объясняются вредительством со стороны команды мэра Леонида Черновецкого» (газета «Сегодня», публикация «Источник в АП: Команда Черновецкого занимается вредительством»; суббота, 29 января 2011 года) .

Представители фракции призывают “редакцию газеты, сохраняя принципы журналистской этики, опровергнуть приведенное утверждение или обнародовать источник информации”.

Блок Леонида Черновецкого, говорится дальше в заявлении, обращается к депутатскому корпусу Киевской городской Рады “отбросить политические амбиции и консолидировать усилие ради защиты интересов киевлян”. “По нашему убеждению, - заявляют представители депутатской фракции, - центром внимания должен быть конкретный киевлянин, его социально-экономическая защита и поддержка. Удовлетворение любых политических интересов и развертывание «политических войн» в нарушение интересов граждан является недопустимым”.