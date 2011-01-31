Балога: я был коммуникатором между двумя Викторами

Виктор Балога заявляет, что он был коммуникатором между Виктором Януковичем и Виктором Ющенко.

В интервью газете "Дело" глава МЧС рассказал, что история его отношений с нынешним Президентом началась еще в 1999 году: "Он был в то время губернатором Донецкой области, а я — Закарпатской. Уже тогда я ощутил его поддержку, когда на Закарпатье были постоянные паводки. С тех пор наше сотрудничество не прерывалось, и в правительстве Януковича в 2006 году довелось поработать министром".

На уточняющий вопрос корреспондента, поддерживал ли он контакты с Януковичем и в 2005 году, Балога ответил: "Между нами остаются нормальные человеческие отношения, хотя мы и были в разных командах. У нас одна цель — работать на Украину".

Глава МЧС подтвердил догадки корреспондента о том, что он был связующим звеном между Януковичем и Ющенко: "Скажу больше: я был коммуникатором между двумя Викторами. И уверен: устраивал в этом вопросе обоих".

Отвечая на вопрос о том, как складываются отношения с Виктором Ющенко и обращается ли тот к нему с просьбами, Балога сказал: "Мы общаемся, хотя и нечасто, как правило, по телефону. Ни о чем Виктор Андреевич не просил, да и о чем он мог меня просить? У него есть к кому обратиться".