В Киеве Свобода маршем отметила годовщину боя под Крутами

Сегодня Киевская городская организация Всеукраинского объединения "Свобода" провела в столице Марш в честь Героев Крут.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, "больше трехсот киевлян прошли с Майдана Незалежности через Крещатик, Европейскую площадь, улицу Грушевского до Арсенальной площади, выкрикивая лозунги: «Ми не можемо забути Крути!», «Поки є Батьківщина – йде нескінченна війна!», «Київ – український, а не більшовицький!», «З чину крутянців зродились повстанці!» и другие.

На Арсенальной площади участники мероприятия провели митинг. После его завершения представители "Свободы" провели панихиду на могиле крутянцев, возле церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле.