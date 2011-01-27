Тимошенко получила факс из Брюсселя

В адрес лидера “Батькивщины” Юлии ТИМОШЕНКО поступил факс от Президента Европейского парламента Ежи БУЗЕКА, в котором он засвидетельствовал «глубокое личное уважение» к председателю партии "Батькивщина" и в письменном виде подтвердил приглашение встретиться с ней 2 февраля в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в письме говорится: «Уважаемая госпожа председатель! Дорогая Юлия! Хочу подтвердить, что я буду рад встретиться с Вами как с лидером крупнейшей оппозиционной партии в Украине – в Европейском парламенте во время Вашего визита в Брюссель по случаю празднования годовщины основания Ассоциации европейских студентов-демократов 31 января - 2 февраля 2011 года. Я предлагаю, если Вам удобно, встретиться в среду, 2 февраля, в 11.45.

Я надеюсь на продолжение нашего обмена мнениями об отношениях между Украиной и ЕС, что я рассматриваю как возможность усилить продуктивное сотрудничество, которое мы с удовольствием поддерживаем на протяжении более десятилетия, включая и то время, когда я был премьер-министром Польши, и когда Вы были премьер-министром Украины. Искренне Ваш, с глубоким личным уважением».