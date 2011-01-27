Генпрокуратура завершила следствие по делу Луценко

26 января Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в совершении преступлений по трем эпизодам.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Игорь ФОМИН.

“Все было сделано вчера, и они об этом сообщили”, - сказал он, отметив, что третье уголовное дело объединено в одно производство с двумя предыдущими, которые также ранее были объединены между собой.

По словам И.ФОМИНА, сегодня он едет в Генпрокуратуру, чтобы получить “хоть какие-то документы, которые позволят начать ознакомление с материалами объединенного дела”.