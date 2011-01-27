Адвокаты членов "Тризуба" заявляют о нарушении прав человека

Защитники задержанных представителей Всеукраинской организации "Тризуб" им. С.Бандеры подготовили обращения по поводу незаконных действий правоохранительных органов по отношению к подозреваемым в повреждении памятника Сталину членам организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил один из адвокатов задержанных лиц Сидор КИЗИН.

«Мы подготовили и направили обращение в международные организации, генеральному прокурору, Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины о нарушении прав человека», - сказал он. По его словам, учитывая то, что задержанные лица находятся в разных местах, у их адвокатов, родственников и коллег «есть все основания считать, что к ним применяются пытки, чтобы они признались в несуществующих преступлениях».

Также С.КИЗИН обратился к своим коллегам-адвокатам из всех регионов Украины с просьбой оказать бесплатную адвокатскую помощь задержанным «тризубовцам».

По его словам, сегодня он получил ответ от одного из заместителей начальника Запорожского горотдела милиции относительно местонахождения задержанных, их процессуального статуса. Как отметил С.КИЗИН, в настоящем документе заместитель начальника ответил, что согласно решению суда под стражу взяты 6 лиц.

В то же время адвокат назвал странным и непонятным, почему мера пресечения задержанным датируется числом, которым отправлено письмо-ответ. Учитывая это, С.КИЗИН выразил мнение, что задержание происходило под разными поводами, не имеющими ничего общего с выдвинутыми обвинениями.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции представитель Конгресса украинских националистов Николай КОХАНИВСКИЙ в знак поддержки и солидарности с задержанными членами «Тризуба» зачитал заявление о своем вступлении в эту организацию, призвав при этом всех украинцев, небезразличных к судьбе Украины, сделать то же самое.

По мнению представителей националистических организаций, сегодняшняя власть делает политические репрессии именно таким способом, каким в 20 веке это делали «российские оккупанты».

В то же время участники пресс-конференции допустили, что они не исключают, что после встречи с журналистами они так же могут быть подвержены репрессиям со стороны власти, как и другие уже задержанные.

Как сообщалось, правоохранительными органами по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержаны 11 членов ВО "Тризуб".

Справка УНИАН. Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ.

28 декабря 2010 года неизвестные злоумышленники повредили бюст Сталина, отрезав ему голову.

В новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, вследствие чего памятник Сталину был полностью разрушен.