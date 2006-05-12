За Грушевского,9а взялся Черновецкий

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ планирует начать новое судебное производство по строительству многоэтажного жилого дома на улице Грушевского, 9-а.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам.

«Я считаю, что Президент Украины абсолютно прав в том, что это (строительство – УНИАН) было вмешательством в душу Украины. Потому что это историческая зона. Это место общего пользования. Это место, которым гордится вся Европа и Киев с многолетней историей. К сожалению, все суды с помощью прокуратуры города были проиграны. Поэтому есть все основания для достройки этого здания. Но я попытаюсь начать судебное производство по вновь выявленным обстоятельствам», - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр Киева также сказал, что на сегодняшний день городские власти планируют ограничить высотность строящихся зданий в историческом центре города, чтоб «не коверкать» его. Он сообщил, что на данный момент границы исторической зоны определяются. По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, ни одно из зданий, которое было построено раньше в центре города, переделываться не будет. «Все, что было начато, останется на совести тех, кто это делал. Пусть им будет памятник. А что я смогу сделать сейчас, я сделаю», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, проект строительства жилищного комплекса на ул.Грушевского, 9-а, утвержденный Главкиевархитектурой в 2003 году, предусматривал строительство одного дома высотой 15 этажей (центральной секции) и 9 этажей (боковых).

После этого заказчик дважды подавал проект на коррекцию в Главкиевархитектуру для повышения этажности и строительства второй очереди комплекса на прилегающей площадке.

Не получив позитивного заключения Киевгосэкспертизы, заказчик продолжил строительство, и на сегодня построена центральная секция высотой в 22 этажа и боковые - в 11 этажей.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступил за снесение этого здания: "Это архитектурное творение, которое надо снять до нуля, чтобы киевляне спокойно жили".

Известные архитекторы и общественные организации не раз обращались к руководству страны с просьбой разобраться с нарушениями законодательства при застройке исторического центра Киева.

В июле 2005 г. стало известно, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного предоставления земельного участка для строительства дома в Киеве на ул.Грушевского, 9-а.

В августе 2005 г. Управление государственного архитектурно-строительного контроля Киевской городской государственной администрации обязало заказчика строительства снести лишние этажи в жилом комплексе на ул.Грушевского, 9-а.

11 октября 2005 г. Киевсовет обязал ООО «Инвест» уменьшить этажность дома по ул. Грушевского, 9-а.