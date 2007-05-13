ЦИК обнародовал план подготовки и проведения внеочередных выборов

Согласно ориентировочному Календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Верховную Раду, 14 мая завершается срок выдвижения кандидатов в народные депутаты Украины.

Соответствующий план размещен на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

В соответствии с Законом Украины “О выборах народных депутатов Украины”, политические партии и избирательные блоки политических партий до 24 мая должны подать в ЦИК документы для регистрации кандидатов в народные депутаты.

Согласно ориентировочному Календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Верховную Раду, ЦИК до 29 мая (включительно) должен зарегистрировать кандидатов в депутаты, а до 30 мая – утвердить формы и текст избирательного бюллетеня.