Васюник: на следующем заседании рабочей группы парафируют законопроект о выборах

Первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК надеется, что на следующем заседании рабочей группы будет парафирован законопроект о внеочередных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам по завершении очередного раунда работы этой группы.

«Мы после длительной отработки экспертами изменений о выборах народных депутатов, в частности, обеспечения внеочередных выборов, прошли и практически согласовали этот законопроект. Я думаю, что на следующем заседании рабочей группы он будет парафирован двумя сторонами», - высказал убеждение И.ВАСЮНИК.

При этом он отметил, что «знаковой договоренностью в этом контексте является согласование всеми сторонами позиции, предусматривающей паритетность коалиции с одной стороны, и оппозиции с другой, в вопросе формирования окружных избирательных комиссий».

Как сообщал УНИАН, сегодня около 17.00 завершилось заседание рабочей группы по подготовке к проведению внеочередных парламентских выборов.

По завершении заседания лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА сообщила журналистам, что во время заседания группы была практически завершена работа над изменениями к законодательству о статусе народных депутатов. Кроме того, по ее словам, «наибольшая работа была проведена над проектом изменений к закону о выборах депутатов. Именно этот законопроект вызвал наибольшее количество споров и наибольшее количество разногласий».