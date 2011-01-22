Тигипко рассказал, каким был дефицит ПФ в 2010-м

Дефицит бюджета Пенсионного фонда за 2010 год, по последним данным правительства, увеличился, по сравнению с ожидаемым результатом в 26,6 млрд. грн, до почти 37,5 млрд. грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО в пятницу в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«В 2009 г. было 30 миллиардов гривен (дефицит бюджета ПФ - УНИАН), в 2010-м, буквально два дня назад мы посчитали - 37 млрд. 482 млн.», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, в конце 2010 года в правительстве ожидали, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2010 году составит 26,6 млрд. грн., а в 2011 году благодаря реализации пенсионной реформы – 18 млрд. грн. Кроме того, в правительстве обещают, что в результате пенсионной реформы в 2014 году бюджет ПФ может быть бездефицитным.