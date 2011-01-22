Лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО верит, что общая молитва поможет объединению Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на Софийской площади перед началом вече, посвященного Дню Соборности Украины.

"Я не знаю более сильного действия, чем молитва. Наша общее обращение к Господу поможет нам объединиться ради единства страны. Я верю, что Господь услышит нашу общую молитву, и Украина, наконец, получит благословение", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на вече на Софийской площади Киева по случаю Дня Соборности Украины собралось около двух тысяч людей. В то же время люди на площадь продолжают прибывать.

Празднование Дня Соборности Украины на Софийской площади в Киеве началось с молитвы за Украину.