Патриарх Филарет об Украине, Сталине, политиках и Соборности

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поздравил украинский народ с Днем Соборности Украины и призвал представителей власти к диалогу со всеми представителями общества, о представителей оппозиционных сил – прекратить бесплодную борьбу друг с другом.

Об этом идет речь в обнародованном на сайтеУкраинской Православной Церкви Киевского Патриархата Обращении Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА к украинскому народу по случаю Дня Соборности Украины.

Как отметил Патриарх, “22 января мы отмечаем один из самых важных именно сегодня наших национальных праздников – День Соборности Украины”.

“Этот праздник напоминает нам о величественном событии нашей истории – провозглашении 22 января 1919 г. Акта злуки, акта единения всех украинских земель в единственое, соборное государство. После падения княжеской Киевской державы Украина веками была разделена между соседними народами. А потому провозглашенное в январе 1919 г. объединение всех ее земель – событие судьбоносное и непреходящее по своему значению для украинского народа”, - говорится в документе.

Патриарх заметил, что “сейчас мы видим попытки провозгласить единение украинских земель плодом действий Сталина – признанного украинским судом преступника. Такие идеи, во-первых, унижают значение извечного стремления украинского народа к единству, унижают его борьбу за единство и уничижают тех, кто пал в ней. Во-вторых, носители таких идей стремятся объяснить современную украинскую государственность лишь капризом истории и деятельностью Сталина, стремятся навязать мысль о «искусственности» независимой Украины, чем закладывают основу для желаемого для них в будущем распада нашей государственности”.

При этом ФИЛАРЕТ подчеркнул, что “некоторые зарубежные политики открыто называют Украину «неудачным государством», объявляют прогнозы ее развала, и, более того, – явно и тайно способствуют тому, чтобы это произошло”. “Они не могут смириться с нашим волеизъявлением – быть единым, суверенным народом и строить собственное независимое государство. «Разделяй и властвуй» – именно под таким лозунгом в древности римляне смогли покорить себе многие народы. Разделяя эти народы, они одерживали над ними победу. Этого же хотят и нынешние противники украинской государственности – разделить, поссорить, ослабить наш народ. Для этого используются разные методы. К этим методам относятся идеологическая агрессия против Украины, попытки втиснуть ее в рамки «русского мира»; заигрывание с разными политическими силами и настраивание их друг против друга (что, к сожалению, достаточно легко в современных условиях); разжигание межконфессионного конфликта через разделение православных украинцев на «канонических» и «неканонических»; подогревание и всестороннюю поддержку сепаратистских настроений в отдельных регионах”, - отмечается в Обращении.

“Мы как Церковь видим это, а поэтому хотим возвысить свой голос: ОПОМНИСЬ, УКРАИНСКИЙ НАРОД! Пойми, куда тебя тянут недоброжелатели – к новому разделу Украины между крупными соседями”, - призвал Патриарх ФИЛАРЕТ и добавил: “Так уже было в старину, когда рассорившихся князей легко покорили монгольские завоеватели. Так было во времена казачества, когда окружающие государства умело манипулировали гетманами и полковниками, не дав им утвердить суверенную Украину. Так произошло в начале ХХ ст., когда в условиях большевистской, немецкой и белогвардейской агрессии украинские лидеры продолжали выяснять свои отношения”.

К сожалению, констатировал предстоятель УПЦ КП, “мы видим, что так есть и сейчас. На протяжении двух десятилетий власть и оппозиция, которые несколько раз менялись местами, ведут борьбу так, будто они – две армии, которым очень необходимо победить друг друга, а не две политические части ОДНОГО народа”.

Он отметил, что “нам следует раз и навсегда признать и утвердить как политическую и общественную аксиому – Украина есть НЕЗАВИСИМОЕ и СОБОРНОЕ государство. Наша независимость и наше единство в разнообразии – не повод для дискуссий, а краеугольный фундамент государственного и общественного бытия. Потому что ни в одной из нормальных стран никто не дискутирует по поводу собственной независимости. И только мы до сих пор, в сущности, спорим – нужна или не нужна нам независимость”.

“Мы должны осознать, что ни объединенная Европа, ни Россия не построят счастья и благосостояния в нашем доме – потому что они, естественно, беспокоятся, в первую очередь, о своем доме. Перестраивать его должны мы сами – вместе и совместными усилиями, видя друг в друге не смертельных врагов, а партнеров в труде”, - подчеркнул Патриарх.

Он призвал “к пониманию все общественные силы – провластные и оппозиционные, тех, кому милее Европа, и тех, кто любит Россию. Полюбите Украину, а не себя в ней! Поймите, что Галичина и Донбасс никогда не станут одинаковыми, но они есть и должны быть – украинскими”.

“Я призываю провластных политиков начать настоящий диалог со всеми представителями украинского общества, а не лишь с теми, кто разделяет их политические убеждения.

Я призываю оппозиционных политиков – прекратить бесплодную борьбу друг с другом.

Я призываю все политические и общественные силы – бороться не друг ПРОТИВ друга, а бороться ЗА лучше будущее Украины, конкурируя не враждебными друг другу лозунгами и часто пустыми партийными программами, а действительно полезными для будущего Украины идеями и делами”, - отметил Патриарх ФИЛАРЕТ в Обращении.

Он констатировал: “Украина переживает глубокий политический и экономический кризис. Это тяжелые вызовы, но еще хуже - общественное разочарование и бездеятельность. Люди перестают верить всем”. При этом он подчеркнул, что “для преодоления кризисов необходимо именно сплочение: государства и народа, разных политических и общественных лидеров. И мы, украинский народ, либо преодолеем этот вызов, либо покажем, что мы – лишь «славних прадідів великих правнуки погані».

“В День Соборности, который, к сожалению, украинский народ снова будет отмечать разделенным по дворцам, площадям и майданам, я призываю всех: ВЗРАСТИМ СОБОРНОСТЬ ДЕЛАМИ! Сделаем настоящий шаг навстречу друг другу, поймем, что в единстве наша сила, а нашим непримиримым расколам и ссорам радуются лишь враги украинской государственности”, - призвал глава УПЦ КП и заметил, что “для кого-то этот призыв кажется невыполнимым – но такой же почти невыполнимой казалась в январе 1919 г. и мечта о соборной, суверенной, независимой Украине. Сейчас мы имеем такую Украину – благодаря и тем украинцам, кто почти сто лет назад сделал шаг навстречу друг другу”.

“И, самое главное, - отметил Патриарх ФИЛАРЕТ, - я верю – если мы начнем эту работу, то этому благому делу поможет и Господь Бог, сила Которого может преодолеть все человеческие немощи”. Поэтому, сказал Патриарх, он будет молиться за примирение и единство Украины и призвал к этому всех верующих всех конфессий.

Патриарх ФИЛАРЕТ также сообщил: “Призывая, я в День Соборности Украины хочу сам подать пример того, к чему призываю. Поэтому я буду присутствовать и во дворце «Украина», куда придет Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, и на Софийской площади”.

“Если каждый из нас сделает шаг – вместе мы сможем сдвинуть то, что пока еще кажется непреодолимым”, - заявил Патриарх ФИЛАРЕТ и попросил у Господа мудрости всем нам и призвал на украинский народ Божье благословение!