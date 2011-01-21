Королевская считает, что власть провоцирует бедность населения

Власть провоцирует бедность населения. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время круглого стола «2025 год: новые демографические вызовы для Украины», организованного Институтом демографии и социальных исследований НАН Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «Украина стремительно теряет население - речь идет о трудоспособной, самой активной его части. И если не предпринять мер уже сегодня – нас ждёт серьёзный кризис». Депутат убеждена: «Прежде чем внедрять те или иные реформы, а точнее, проводить эксперименты над людьми, важно точно рассчитать их последствия для страны. В противном случае власть продолжит провоцировать бедность населения».

Комментируя мнение директора департамента Пенсионного фонда Владислава МАШКИНА, который считает, что «нация, которая не рожает детей, должна работать больше», Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила: «Почему сегодня снизился уровень рождаемости? Потому что люди потеряли веру в экономическую стабильность. Недоверие к власти и государственной социальной политике и приводит к уменьшению численности населения, катастрофические последствия которого Украина почувствует уже через несколько лет».

Депутат считает, что наиболее приемлемый путь решения демографических проблем – это увеличение количества рабочих мест путем поощрения предпринимательства и самозанятости населения, формирования среднего класса.

«В обществе сложился неблагоприятный психологический климат. Люди не уверены в своем будущем. Поэтому уже сегодня экономическая и финансовая политика правительства должны быть направлены на предоставление доступного жилья, гарантий стабильной работы, уверенности в завтрашнем дне, поддержание высокого уровня потребительского оптимизма», - считает народный депутат.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, власти необходимо всячески поощрять становление среднего класса, который задаст необходимую динамику воспроизводства трудовых ресурсов будущего, даст жизнь, воспитание, европейское образование и ценности новому поколению украинцев, которое станет движущей силой экономики будущего.