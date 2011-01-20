Могилев не пришел на встречу с организаторами акции ко Дню Соборности

Во время сегодняшней встречи руководства МВД с организаторами акции 22 января на Софийской площади заместитель министра внутренних дел Виктор РАТУШНЯК фактически опроверг заявление министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА о возможном кровопролитии.

Об этом УНИАН сказал член оргкомитета по проведению Дня Соборности на Софийской площади, лидер ОО «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК.

Так, на вопрос З.ШКИРЯКА, есть ли подтвержденные факты подготовки провокаций и кто за этим стоит, В.РАТУШНЯК ответил, что раньше такая информация была, но она не подтвердилась. Сам министр А.МОГИЛЕВ на встречу не явился. Его пресс-служба сослалась на занятость министра оперативной деятельностью в связи со взрывами в Донецкой области, заметил З.ШКИРЯК.

Комментируя это, З.ШКИРЯК отметил: «Мне жаль, что министр, слова которого взбудоражили всю украинскую общественность, так и не пришел - у него есть более важные дела. Но я рад, что сегодня в вопросе о «кровопролитии», надеюсь, будет поставлена точка. Господин РАТУШНЯК в присутствии СМИ фактически опроверг заявление министра внутренних дел МОГИЛЕВА, сказав о том, что на сегодняшний день информация относительно возможного кровопролития не подтвердилась».

Кроме этого, проинформировал З.ШКИРЯК, на встрече была достигнута договоренность между организаторами акции и представителями правоохранительных органов о взаимодействии во время акции 22 января с целью недопущения каких-либо провокаций.

З.ШКИРЯК в очередной раз призвал всех патриотически настроенных граждан прийти на Софийскую площадь 22 января в 14.00, чтобы вместе с оппозиционными силами отпраздновать День Соборности Украины.

Во встрече с руководством МВД приняли участие представители партий и общественных организаций, которые заявили о проведении 22 января праздничных мероприятий по случаю Дня Соборности.