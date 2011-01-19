Украинцев в США возмущает «отвратительное отношение режима Януковича» к людям

Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА), представляющий более миллиона американцев украинского происхождения, решительно осуждает последнюю волну преследований украинской властью политических оппонентов, а также запугивание журналистов, общественных и культурных активистов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Украинского конгрессового комитета Америки.

“УККА взволнован и глубоко обеспокоен ростом в последнее время количества антидемократических событий в Украине и применением президентом ЯНУКОВИЧЕМ уголовного правосудия для своих политических целей. В последние несколько недель, даже дней, его политические оппоненты арестовываются, большое количество журналистов подвергается запугиваниям, гражданские свободы подавляются, а национальная идентичность Украины оказалась под угрозой”, - сказано в заявлении УККА.

В документе отмечается, что “с момента прихода на пост Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в феврале 2010 года мы стали свидетелями тревожного возвращения к тактике сильной руки в стиле Кремля, которая напоминает дни советского режима”. В последние недели по всей Украине состоялась волна арестов на основаниях антитеррористических действий; писателей и журналистов запугивают, книги и литературу конфискуют из издательств, а музеи закрывают, добавляют в УККА.

Наибольшую обеспокоенность в комитете вызывает выборочное применение режимом правосудия, что привело к многочисленным арестам и расследованиям против лидеров политической оппозиции. “Сделав своими мишенями таких оппозиционных политиков, как бывшие министры Юрий ЛУЦЕНКО, Евгений КОРНИЙЧУК, Георгий ФИЛИПЧУК, не говоря уже о ежедневных допросах бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, действующий режим демонстрирует свои антидемократические и авторитарные наклонности”, - подчеркивают в УККА.

Кроме того, “режим ЯНУКОВИЧА пытается переписать украинскую историю, проводя похожее на апартеид разрушение украинской национальной идентичности, отрицая Голодомор как акт геноцида против украинского народа, ликвидировав Институт национальной памяти, закрыв Национальный республиканский музей и официально отобрав у Степана Бандеры звание Героя Украины”, говорится в заявлении.

УККА решительно осуждает “отвратительное и неконституционное отношение режима ЯНУКОВИЧА к гражданам и дискредитацию им украинской истории и национальной идентичности, и призывает немедленно прекратить нарушение прав человека и национальных прав в Украине”.

В Украинском конгрессовом комитете Америки считают, что “как поборник современной демократии и стратегический партнер Украины, Соединенные Штаты должны проявить солидарность с украинским народом в защите свободы и гражданской добропорядочности”.

УККА призывает Соединенные Штаты и “все свободолюбивые государства выступить против антидемократических действий режима ЯНУКОВИЧА в защиту демократии и прав человека в Украине”.