Джемилев предупреждает о возможных кровавых погромах в Крыму

Глава Меджлиса Мустафа Джемилев утверждает, что в Крыму в ближайшее время ожидаются погромы крымских татар.

В частности, как отметил Джемилев, известно, что очень сложная проблема крымских татар - земля. "Земельный вопрос в Крыму - вопиющая несправедливость по отношению к людям, которые вернулись на Родину. Им не только не возвращают то, что незаконно отняли при депортации, но они лишены и возможности принимать участие в приватизации сельскохозяйственной земли", - сказал он.

Потому, по словам главы Меджлиса, крымские татары вынуждены занимать земельные участки в явочном порядке: "Сейчас говорят, что в целом крымским татарам выделено около 49 тысяч земельных участков. Так из них около 46 тысяч - результат самозахватов, позже узаконенных. Если бы сурово придерживались закона, то крымские татары вообще были бы без земли".

В последнее же время, по словам Джемилева, возбуждено много уголовных дел против десятков людей, которые уже получили повестки. "Им инкриминируют самовольній захват земли, а поэтому несложно предположить, что скоро эту землю начнут отнимать", - сказал он, отметив при этом, что речь идет об около 1300 гектаров по всему Крыму. "По сути дела, один какой-то колхоз. В то же время, высокопоставленные чины отрезали себе в десятки и сотни раз больше", - сказал Джемилев.

По его мнению, для выполнения таких возможных решений судов вероятнее всего придет спецназ и "выдворит оттуда всех крымских татар".

В то же время, отвечая на вопрос, когда же может начаться волна выселений и погромов, Джемилев сказал: "Я не знаю, на когда они запланировали. В любом случае, ничем хорошим это не закончится. Может дойти до кровопролития. Особенно это реально там, где на участках уже построено жилье и человек потратил все, что имел, на строительство. Дома будут сносить вместе с людьми. Естественно, реакция будет непредсказуемой".

"Речь не идет о законности, видны откровенные репрессивные действия против крымских татар. По-видимому, рассчитывают запугать нас", - отметил Джемилев.

Напомним, глава Совета министров Крыма Василий Джарты 18 января в открытом письме к лидеру Меджлиса Мустафе Джемилеву призвал крымских татар освободить самовольно захваченную землю.

"Мое обращение продиктовано намерением положить конец ситуации, связанной с так называемыми крымскотатарскими земельными самозахватами. Продолжать дальше мириться с вакханалией беззакония крымская власть не намерена", - отмечает в письме Джарты.

ТСН