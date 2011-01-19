Тимошенко сегодня будет молиться за Януковича

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО, поздравляя своих сторонников с праздником Крещения, призвала их помолиться сегодня не только за свои семьи и близких, но и за оппонентов.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом Ю.ТИМОШЕНКО обратилась сегодня перед очередным посещением Генпрокуратуры.

«Сегодня мы празднуем Крещение Иисуса Христа, и я думаю, что в этот день мы рассчитываем на то, что мы можем снять свои грехи через Крещение, сегодня мы можем снять всю тяжесть с души, исповедаться, в этот день не только тело омывается водой, а мне хотелось бы, чтобы все люди подумали о своей душе, о ценности нашей жизни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» призвала также помолиться за Украину, в том числе и за политических оппонентов. «Прощение – это неотъемлемая часть сознания и жизни человека, который является христианином. Мне очень хочется, чтобы и политика стала более чистой, чтобы она стала более моральной, чтобы она стала более справедливой, более преданной людям и Украине. И это тот праздник, в который об этом нужно задумываться», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что сегодня тоже будет молиться за оппонентов. «Я не знаю, честно говоря, более сильного действия, чем молитва. И настоящий христианин молится за своих врагов и за своих оппонентов, прощает им исключительно для того, чтобы дать им шанс стать на светлую сторону жизни. И потому я как христианка буду молиться, и не только сегодня», - сказала лидер партии «Батькивщина».