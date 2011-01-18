Янукович надеется, что ему поможет прогноз Восточного календаря

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что отношения Украины и Японии будут развиваться по прогнозам Восточного календаря: гармонично, открыто и стабильно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Токио во время встречи с представителями украинских и японских деловых кругов, которая состоялась в Японской федерации бизнеса «Кейданрен».

«С первых минут пребывания в Японии я почувствовал гостеприимство и приветливость ее народа, о которых я много слышал. Меня также поразило гармоничное сочетание многовековых традиций и современности почти во всех сферах жизни вашей удивительной страны: в культуре, быте, еде, стиле одежды», - сказал Президент Украины, обращаясь к присутствующим японским бизнесменам.

При этом он также отметил символичность, что его первый международный визит в этом году осуществляется именно в Японию.

«По Восточному календарю 2011 год, как считается, принесет гармонию, открытость и стабильность. Я надеюсь, что эти черты станут определяющими для наших двусторонних отношений в ближайшей перспективе», - подчеркнул Президент Украины.

Он выразил надежду, что интересы японских деловых кругов к Украине постоянно будут расти.