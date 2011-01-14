ВР восстановила справедливость по отношению к мужьям

Верховная Рада приняла в целом Закон "О внесении изменений в статью 32 Уголовно-процессуального кодекса Украины", которым отнесла "мужа" к категории "близкие родственники".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 337 народных депутатов из 416, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие закона обусловлено необходимостью уточнения значения термина “Близкие родственники”, приведенного в пункте 11 статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В соответствии с действующей редакцией пункта 11 статьи 32 УПК Украины, “близкие родственники” – это родители, жена, дети, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки”.

Таким образом, близкими родственниками в УПК Украины определены лица, связанные между собой происхождением от одного предка. При этом принадлежность к этой категории ограничивается первой степенью по горизонтали (родные братья и сестры) и второй степенью по вертикали (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки).

Отнесение к этой категории жены является хоть и условным, поскольку она не находится в семейных отношениях, однако является целесообразным и обоснованным учитывая особенности производства по уголовным делам.

Следует отметить, что в соответствии с приведенным значением термина “Близкие родственники”, муж не относился к этой категории. Таким образом, была ситуация, когда жена является “близким родственником”, а муж – нет, соответственно он не имеет процессуальных прав.