Адвокат семьи Качиньского: доклад МАК о причинах катастрофы шокировал

Адвокат семей погибших в авиакатастрофе под Смоленском назвал обнародованный в Москве доклад Межгосударственного авиационного комитета (МАК) об итогах расследования крушения Ту-154 10 апреля 2010 г. скандальным, передает РБК со ссылкой на Reuters. По словам польского юриста, представляющего интересы нескольких семей, включая семью погибшего Леха Качиньского, доклад "не соответствует действительности".

"Это совершенно неприемлемо!" - заявил адвокат Рафаль Рогальски. "Семьи (погибших) хотят знать правду, а не получить однобокую подачу ситуации без принятия во внимание факторов, связанных с ответственностью российской стороны, - подчеркнул Р. Рогальски и добавил: Я шокирован этим докладом".

Напомним, 12 января с.г. МАК направил польской стороне окончательный отчет о расследовании авиакатастрофы. Согласно отчету катастрофа произошла по вине экипажа, который, в частности, не сумел принять своевременное решение об уходе на запасной аэродром. По заключению летных экспертов и авиационных психологов, экипаж сажал самолет в условиях психологического давления со стороны высокопоставленных пассажиров президентского лайнера.

Авиакатастрофа произошла 10 апреля 2010 г. в 10:50 мск в Смоленской области под Печерском при заходе на посадку в аэропорт Северный в условиях сильного тумана. На борту самолета Ту-154 находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой, высокопоставленные государственные чиновники, представители силовых органов и военного командования, известные общественные деятели страны.