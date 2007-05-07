Балога увидел сознательный саботаж совместного решения Ющенко и Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости безотлагательного принятия Верховной Радой законодательных актов, которые дали бы возможность начать кампанию по досрочным парламентским выборам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

«Глава государства считает категорически недопустимым затягивание со стартом избирательной гонки. Попытки отдельных участников рабочей группы, которая готовит предложения во исполнение договоренностей между Президентом и премьер-министром относительно проведения выборов, замедлить взятый темп могут рассматриваться как сознательный саботаж совместного решения Виктора ЮЩЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА», – сказал В.БАЛОГА.

По его словам, Президент определяет как безотлагательные для принятия парламентом законопроекты об изменениях в законодательство о выборах и государственном бюджете в части финансирования избирательного процесса. «Назовем это «малым пакетом Президента», который, впрочем, имеет самое большое – отметил В.БАЛОГА.

Он сообщил, что выполнение других условий, выдвинутых главой государства для выхода из политического кризиса через внеочередные выборы (законодательное оформление нормы об императивном мандате, изменения к закону о Кабинете министров, принятие Универсала национального единства как закон и другие), должны стать следующим согласованным шагом большинства и оппозиции. «Такой подход означает не отказ от приоритетов, а их упорядочение в соответствии с новой ситуацией в государстве», – отметил В.БАЛОГА.

По мнению руководителя президентского Секретариата, недоразумения между отдельными членами рабочей группы по разработке предложений для подготовки к выборам пока не достигли критического уровня, который заведет переговорников в тупик. В то же время В.БАЛОГА предостерег их от действий, способных перечеркнуть договоренности между Президентом и премьер-министром. «Сегодня важно не допустить новых линий разрыва во взаимоотношениях между властью и оппозицией. Сейчас страна переживает период, когда политическая ответственность уже перестала быть абстрактным понятием», – отметил В.БАЛОГА.

Он отметил, что предложения рабочей группы должны лечь в основу окончательного решения о дате выборов. «Расчет на то, что договариваться будут месяцами, по крайней мере наивный. Президент не допустит затягивания с выборами, их проведение – дело ближайшего времени. Президентский Указ, который определил днем голосования 24 июня, на сегодня действующий. Эта дата если и будет изменена, то незначительно», – сказал глава Секретариата Президента.