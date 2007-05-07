Кучма рассказал о рычагах, к которым надо относиться на ”Вы”

Прежний Президент Украины Леонид КУЧМА считает главным условием проведения внеочередных парламентских выборов возвращения всех участников переговорного процесса в правовое поле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время открытых общественных слушаний «Через преодоление политического кризиса к стабильному развитию Украины».

В то же время Л.КУЧМА отметил, что для объявления досрочных выборов не было никаких оснований, поскольку в Украине наблюдалась стабильность, «успешно» работал парламент.

По его словам, наилучшей коалицией была бы коалиция в составе Партии регионов и “Нашей Украины”, «но мы знаем, сколько бы там подводных течений и порогов было бы». Л.КУЧМА считает, что нынешняя коалиция достаточно крепкая. По его словам, несмотря на сопротивление, она работала достаточно успешно, и в такой ситуации не было оснований для объявления досрочных выборов.

Л.КУЧМА отметил, что в результате политической реформы, Президент Украины получил право распускать Верховную Раду. «Это тот рычаг, к которому мы еще относимся не на «Вы», - сказал он. Л.КУЧМА считает, что у Президента Украины достаточно полномочий, поскольку он контролирует Совет национальной безопасности и обороны, а через «этот орган решают все стратегические проблемы в сфере внешней политики и обороны», а также СБУ.

Л.КУЧМА считает, что ВР должна работать, в мире нет государства без законодательной власти, разве что там, где произошел путч. Участники общественных слушаний с места начали говорить, что Верховная Рада существует. В ответ Л.КУЧМА сказал: «Если существует, то почему Президент Украины законы не подписывает».

Кроме того, он высказался против ликвидации избирательного барьера во время парламентских выборов. По словам Л.КУЧМЫ, в такой ситуации «будут покупать села для того, чтобы один человек мог пройти, и партий будет не 130, а 330».

Л.КУЧМА также выразил сожаление, что на этих слушаниях не было представителей от Секретариата Президента и от оппозиционных сил.