В ПР по-своему оценили появление Тимошенко в Апелляционном суде Киева

Народный депутат Украины Владимир ЗУБАНОВ (фракция Партии регионов) считает, что сегодняшнее появление лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО в Апелляционном суде Киева является попыткой политического влияния на ход расследования уголовного дела, возбужденного против экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом сообщается на официальном сайте Партии регионов со ссылкой на В.ЗУБАНОВА.

"Естественно, и ЛУЦЕНКО, и ТИМОШЕНКО пытаются использовать подобные события, такие, как суды и приглашения на допросы, в своих политических целях. Понятно, что ТИМОШЕНКО пришла в суд к ЛУЦЕНКО с целью создать информационный повод. Это такая политическая реакция с целью создать информационный повод. Кроме того, со стороны ТИМОШЕНКО это еще и попытка привлечь дополнительное внимание к своему делу. Таким образом она хочет активизировать общественное мнение, привлечь его к своему делу. Привлекая внимание, она рассчитывает политически повлиять на ход следствия", - сказал В.ЗУБАНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 января, Ю.ТИМОШЕНКО прибыла в Апелляционный суд Киева, который должен был рассматривать жалобу Ю.ЛУЦЕНКО о незаконности применения в отношении него такой меры предварительного заключения как взятие под стражу.

"Я пришла поддержать Юру ЛУЦЕНКО. Сказать Юре, что мы солидарны, что мы вместе", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Лидер “Батькивщины” отметила, что не питает никаких иллюзий относительно решения Апелляционного суда, "поскольку суды в Украине карманные".