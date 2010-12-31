Тарасюк: украинцы и сегодня не имеют никакой выгоды от скидки за газ

Лидер Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК считает, что именно Россия, а не Украина, является непрогнозируемым партнером Европейского Союза в газовой сфере.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Б.ТАРАСЮКА по поводу высказывания премьер-министра России Владимира ПУТИНА, который выразил надежду, что в начале 2011 года не будет газовых и нефтяных конфликтов между РФ и соседними странами.

По словам лидера НРУ, ни России, ни Европейскому Союзу не нужно ожидать газовых сюрпризов от Украины на Новый год, поскольку наше государство никогда не было инициатором кризисов в этой сфере, в отличие от самой РФ.

«Надеюсь, что у российского руководства не настолько короткая память и оно может вспомнить, кто провоцировал конфликт по газовым поставкам в Украину и Европейский Союз в 2006 и 2009 годах. Очевидно, что это было не наше государство, а от кого мы можем ожидать сюрпризы – так это Россия», – отметил народный депутат.

По его словам, соответствующая ситуация относительно непрогнозируемости РФ в газовых вопросах возникает из-за того, что газ для России является не только бизнесом, но и политическим оружием. «В течение последних лет Россия уже не раз демонстрировала новое качество российского газового монополизма, который используется в качестве инструмента давления в международных делах», – отметил он.

Б.ТАРАСЮК удивлен тезисом о том, что Россия во многом пошла навстречу партнерам, в частности «платила» Украине за пребывание Черноморского флота в Севастополе огромные деньги. «Россия продолжает платить цену в размере 97,75 млн. дол. США в год за базирование ЧФ РФ на территории Украины, что согласно заключению экспертов является заниженной от 12 до 40 раз и должна составлять минимум 1 млрд. 250 млн. долларов. Если сюда добавить плату за аренду инфраструктуры, то эта сумма должна составлять в 6-7 раз больше. В то же время даже эти 97,75 млн. долларов фактически Украина не видит, потому что эта сумма списывается с несуществующего газового долга Украины перед РФ», – сказал лидер НРУ.

Вместе с тем, напомнил парламентарий, скидка на газ, закрепленная в “Харьковских соглашениях”, составляет 30%, но не больше 100 дол. США. «Эта скидка установлена до подписания нового газового контракта в 2019 году, в то же время российский флот будет базироваться в Украине до 2042 года. Следовательно, на период 2019-2042 гг. мы будем иметь старую цену за базирование флота, установленную в 1997 г., и к тому же без каких-либо преференций. Граждане Украины, кроме олигархов, и сегодня не имеют никакой выгоды от скидки за газ. Вместо этого украинцы уже получили повышение цены на голубое топливо в августе прошлого года на 50%, также планируется следующий рост стоимости в апреле 2011 года еще на 50%», – напомнил Б.ТАРАСЮК.