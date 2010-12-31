Тимошенко видит «полный провал всех обвинений и террора»

Лидер партии "Батьківщина", экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что все следственные действия, которые осуществлялись во время допроса в Главном управлении Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел 30 декабря, происходили с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Во время допроса были нарушены все процессуальные действия, которые должны происходить в таких случаях. Не дали мне ни объяснений дать толком, все это скомкали, по Уголовно-процессуальному кодексу сделали множество нарушений: это предъявление уголовного дела и якобы завершенного следствия. Это беспрецедентные агрессивные вещи, потому что нельзя в один день предъявить обвинение и сразу завершить следствие. Как минимум, нужно дать мне возможность что-то объяснить, что-то доказать, как-то аргументировать свою позицию", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер напомнила, что ее обвиняют в “выплате пенсий людям в период кризиса”. "Единственное обвинение, которое мне все эти дни предъявляют, перепредъявляют, дополняют – это выплата пенсий якобы за счет "экологических" денег. Но их экспертиза, которую они сделали, прямо свидетельствует, что "экологические" деньги – на счетах. Эти пенсии были выплачены за счет единого казначейского счета, который не имеет никакого отношения к "экологическим" деньгам", - констатировала она.

"Мне кажется, что если они год проверяли меня, мою деятельность и ничего не смогли найти, кроме выплаты пенсий людям в кризис, я думаю, что это полный провал этих всех их обвинений и их террора. Держитесь, все будет хорошо!", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.