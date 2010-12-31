Тимошенко рассказала о "первом, что сделает, когда очистит страну от мафии"

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости проведения конституционной и судебной реформ, которые сделают невозможной в будущем политические репрессии независимо от того, кто будет находиться у власти.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я считаю, что первое, что нам придется сделать, когда мы очистим страну от мафии, нам нужно будет принять достаточно серьезные изменения в Конституцию, которые, наконец, сделают независимыми суды, следователей и сделают так, что больше никто никогда не сможет давить на них. И, кроме того, очень важно также защитить журналистов от давления владельцев. Это три важных вещи, и я убеждена, что страна станет совершенно другой", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО журналистам после почти 12-часового допроса в Генпрокуратуре 30 декабря.

Лидер партии «Батькивщина» считает недопустимым для демократической страны такое явление, как преследование оппонентов по политическим мотивам.

"Вообще недопустимо для нормальной страны, когда обвинения, репрессии, судебные дела, которые ведет следователь, по сути, формируются, контролируются и заказываются Президентом и его окружением", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.