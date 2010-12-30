Ходорковскому и Лебедеву дали по 14 лет

Хамовнический суд Москвы приговорил экс-совладельцев нефтяной компании ЮКОС Михаила ХОДОРКОВСКОГО и Платона ЛЕБЕДЕВА к 14 годам каждого, сочтя доказанной их вину в хищениях 218 млн тонн нефти на 450 млрд. рублей и 7,5 млрд. долларов у дочерних предприятий компании.

Как сообщает «Газета.Ru», обвинение требовало приговорить подсудимых к 14 годам лишения свободы каждого.

М.ХОДОРКОВСКИЙ и П,ЛЕБЕДЕВ свою вину не признают ни по одному из предъявленных эпизодов.

Оба фигуранта дела ЮКОСа сейчас отбывают 8-летние сроки наказания.

Процесс по новому делу против М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА в Хамовническом суде длился больше года. Приговор оглашался четыре дня, начиная с понедельника.

Новый срок наказания в 14 лет будет отсчитываться для М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА с 2003 года, то есть оба фигуранта должны выйти на свободу в 2017 году.