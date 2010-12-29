С экс-министра транспорта взяли подписку про невыезд

Бывшему губернатору Днепропетровской области, экс-министру транспорта и связи Украины Виктору БОНДАРЮ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий БОЙЧЕНКО.

В то же время он не уточнил, когда и кем было вынесено такое решение.

По словам Ю.БОЙЧЕНКО, В.БОНДАРЮ было выдвинуто обвинение, и сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря В.БОНДАРЯ задержали в порядке, предусмотренном ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В отношении него возбуждено уголовное дело за пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества. По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 194 и 353 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества, причинившее имущественный вред в особо крупных размерах, совмещенное с самовольным присвоением властных полномочий).