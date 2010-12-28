Киевсовет сегодня продал 15 гектаров столичной земли

Киевсовет продал четыре земельных участка общей площадью 15,64 гектара за 252 млн. 366 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на сессии Киевсовета.

Больше всего средств бюджет столицы получит от продажи земли ООО «Метро Кэш энд Кэрри Украина». Этому обществу для строительства и обслуживания торговых центров продан земельный участок на проспекте Петра Григоренко, 43, площадью 9,6 га за 124 млн. 952 тыс. грн., а также земельный участок на проспекте Московском, 26-в, площадью 5,4 га за 101 млн. 527 тыс. грн.

Кроме того, Киевсовет продал земельный участок на ул. Ярославов Вал, 8-б, площадью 0,03 га ООО «Украинское производственно-экологическое объединение по заготовке и использованию вторичных материальных ресурсов «Укрвторма» за 1 млн. 467 тыс. грн. По этому адресу предприятие планирует реконструировать нежилой дом под гостинично-офисный комплекс с надстройкой.

Также Киевсовет продал частному предприятию «Паркер плюс» земельный участок площадью 0,61 га на ул. Артема, 24-а, за 24 млн. 420 тыс. грн. для строительства и обслуживания многофункционального комплекса в составе объектов жилищного, офисного, торгово-развлекательного и социально-культурного назначения с надземным и подземным паркингом.