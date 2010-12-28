Жена и ребенок арестованного Корнийчука - в тяжелом состоянии

Председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО заявляет, что не намерен подавать в отставку, в частности, в связи со сложной ситуацией, которая сложилась вокруг его семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ОНОПЕНКО заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время презентации своей новой книги «Мені судилося».

«Я должен сказать, что правовой стороны я не буду касаться, потому что я не имею возможности давать правовую оценку ситуации относительно Евгения КОРНИЙЧУКА», - отметил В.ОНОПЕНКО, отвечая на вопрос о его позиции относительно возбуждения уголовного дела и задержания его зятя – бывшего заместителя министра юстиции, председателя Украинской социал-демократической партии Евгения КОРНИЙЧУКА.

Он напомнил, что раньше против Е.КОРНИЙЧУКА соответствующее уголовное дело уже возбуждалось, но было закрыто.

«Поэтому возбуждать опять по факту – очевидно, суд должен разобраться в этой ситуации», - заметил председатель ВСУ.

В то же время, он сказал, что в этой ситуации его больше тревожит эмоционально-психологическая составляющая, которая сегодня имеет значительное негативное влияние на ситуацию в его семье.

В.ОНОПЕНКО рассказал, что в день задержания Е.КОРНІЙЧУКА у него родилась шестая внучка (дочь Е.КОРНИЙЧУКА – УНИАН).

«И Евгений КОРНИЙЧУК очень радовался. Он присутствовал во время родов. И потом его пригласили в прокуратуру», - также рассказал В.ОНОПЕНКО.

Он также подтвердил сообщения некоторых СМИ о том, что новорожденная девочка и ее мать сейчас находятся в тяжелом состоянии.

«Поэтому самой сложной является вот такая психологическая составляющая», - подчеркнул В.ОНОПЕНКО.

«Поэтому я скажу так: пусть разбираются. Единственное, что меня тревожит как судью, как человека, который отработал и работает в этой системе, чтобы были одинаковые подходы ко всем, чтобы не было выборочности, не было политики или каких-то других мотивов. Кто-то нарушил закон – пусть отвечает. Суд должен объективно и справедливо в этом разбираться», - сказал председатель ВСУ.

В.ОНОПЕНКО также рассказал, что следователи прокуратуры проводили обыск не только в офисе УСДП, где, по его словам, ничего не нашли, но и на даче Е.КОРНИЙЧУКА.

На уточняющий вопрос, повлияла ли эта ситуация на его позицию, в частности, уйти с должности председателя Верховного суда Украины, В.ОНОПЕНКО ответил: «Моя позиция государственническая. Поэтому в отставку я не собираюсь».