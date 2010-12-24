Интеллигенция, ратующая за Тимошенко, бывшие любимцы КГБ?

Общественно-политический деятель, профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Лариса СКОРИК называет “жалкой бутафорией” деятельность некоторых представителей украинской интеллигенции, которые сегодня в открытом письме выразили требование прекратить политические преследования председателя партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом письме Л.СКОРИК.

“Жаль – мне лично – что мы так и не дожили до такой необходимой для нашего перманентно-изменчивого псевдоинтеллигентского истеблишмента должного обнародования позорных фактов сотрудничества этой псевдоинтеллигенции с соответствующими репрессивными службами бывшего Советского Союза”, - заявила она в письме.

По словам Л.СКОРИК, “ни для кого не секрет, что эти сегодняшние великие “борцы за свободу и демократию” были подручными исполнителями нарушения элементарных человеческих свобод своих же коллег – особенно членов Союза писателей Украины, а точнее – ее прежнего и нынешнего состава”. “Еще в 2003 году я как депутат Верховной Рады предлагала внести в новый избирательный закон запрет для таких лиц иметь право баллотироваться на высокие выборные или государственные должности. А этих лиц в прошлой, той Верховной Раде первого созыва, “славных борцов сопротивления” с партбилетами в кармане и с агентурными псевдонимами было достаточно много”, - напомнила она.

“Именно они постарались – “патентованные патриоты” (И.Франко), чтобы такая статья не была включена в закон о выборах. И собственно они на протяжении всех последующих каденций мигрировали из парламента в парламент с одних высоких должностей на другие, с одного политического блока в другой, как правило – с той же способностью к измене интересов государства под прикрытием самых патриотических лозунгов за собственную материальную выгоду”, - пишет Л.СКОРИК.

По ее убеждению, “именно из этой когорты сегодня выводятся активнейшие борцы за “права и свободы” невинной Ю.ТИМОШЕНКО, о настоящих финансовых сделках которой в политических кругах не знают разве очень ленивые”.

“Так нужно ли удивляться, что именно такого типа “интеллигенцию” абсолютно справедливо назвал “малой и жалкой” Василий Стефаник. Такой же жалкой является и вся их нынешняя бутафория относительно защиты демократии, прав и свобод человека. Сначала надо быть настоящими людьми, чтобы иметь право вообще говорить об этих категориях. Так и хочется сказать этим вчерашним “любимцам Компартии и Органов”: пролистайте жалкие страницы своего прошлого и в конечном итоге успокойтесь, дайте слово Фемиде”, - заявила Л.СКОРИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители украинской интеллигенции обнародовали открытое письмо, в котором требуют прекратить политические преследования лидера оппозиции, председателя партии «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

Документ подписали Иван ДЗЮБА, Дмытро ПАВЛЫЧКО, Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Юрий ЩЕРБАК, Игорь ЮХНОВСКИЙ, Мария МАТИОС, Юрий АНДРУХОВИЧ, Николай ЖУЛИНСКИЙ – всего 32 человека.