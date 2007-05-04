Бокий предложил Ющенко общий молебен, крестный ход и освящение в кадках голыми

Лидер фракции Соцпартии Иван Бокий заявляет, что президенту Виктору Ющенко не долго придется "царствовать", если ему и его "преступному окружению удастся государственный переворот".

В своем выступлении в Верховной Раде Бокий сказал, что ему импонирует призыв президента защищать украинский язык как государственный и спросил, "сколько вы будете позволять себе так беспощадно калечить нашу цветущую, ласковую мову".

"Я не говорю, что вы часто не знаете значения и сферы употребления слов. И тогда слово "комплимент" у вас звучит на уровне присутствия задрыпаной козы в королевских покоях", - отметил депутат.

"Я понимаю вашу бухгалтерскую привычку к профессиональной терминологии типа "акцепт", и т.п., но есть же украинские соответствия, потому не следует ли трансформировать от себя классическую фразу от Аркадия: "Виктор, не говори красиво, потому что скоро и сам не будешь понимать, что речешь", - добавил он.

По словам Бокого, "первокурсникам должно быть известно различие между "ставленням" и "відношенням", что нация и государство не может быть "лучше и краше", а вообще если "лучше", то чего или кого, что живут по закону, а не за законом, что дорожные карты в Украине имеют довольно конкретное значение, и его хорошо знают все картежники", - сказал Бокий.

"Не хочу продолжать этот ряд русскоязычного косноязычия президента из его выступления. Очень досадно слушать лексически и стилистически неграмотного президента государства", - добавил он.

Бокий призвал президента "не порнографировать украинское слово". Комментируя призыв президента "на партийных съездах отказаться от депутатской неприкосновенности", депутат спросил:

"Но почему на партийных съездах? Это же делается изменениями в Конституцию, то есть в Верховной Раде. Тогда давайте выгоним порнографию из слов президента и покончим со всякой неприкосновенностью. Я вижу этот вылет порнографического духа в натуре".

"Президент торжественно выходит на трибуну Верховной Рады без обычного на срыве голоса мажордома о его появлении и так же торжественно слагает с себя неприкосновенность, за ним депутаты и судьи и начинается процесс очищения. Что-то типа молебна или крестного хода во главе с президентом, митрополитом", - рассказал Бокий.

"Дальше символическое, но и натуральное сбрасывание с себя вериг, одежды и освящение в кадках голыми, записи в Конституции и все уже прикосновенны не только к телам, но и к духу. Согласны, президент? Айда вместе на этот праздник неприкосновенности", - добавил депутат.

"Я не придушен ни водкой, ни медовухой... Ссылка на Конституцию для вас – даже не лопух для прикрытия срамоты, а лишь ритуальный момент", - заявил Бокий.

"Вы и ваше окружение в придачу с известной политической пройдохой открыто объявили войну Конституции, Верховной Раде, Конституционному Суду, Совету Европы и цивилизованному миру, кроме, возможно, племен Полинезии", - добавил он.

"Поэтому обращаться к вам и напрасно, и низко, и недостойно украинского парламентария. В соответствии с Конституцией мы действующие депутаты, хотя ваш главный юрист Пукшин, кажется, называет ВР дискуссионным клубом. Это он придумал что-то типа рейдерского клуба, как называют сейчас в интеллектуальных кругах секретариат президента по кадровому составу", - отметил депутат.

"Даже если вам и вашему преступному окружению удастся совершить государственный переворот – вам не долго придется царствовать. Если кто-то и вспомнит ваше президентство, то разве как исторический анекдот", - добавил он.

Украинская правда