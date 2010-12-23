Что делать в случае необразования райсовета в Киеве?

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины “О столице Украины - городе-герое Киев” о порядке образования районных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовал 251 народный депутат из 282, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что в случае принятия территориальной общиной Киева или Киевским городским советом решения о необразовании районных в городе советов районные в городе Киеве государственные администрации прекращают осуществление полномочий исполнительных органов соответствующих районных в городе советов со дня, определенного в таком решении.

В случае принятия решения о необразовании районных в городе советов Киевский городской совет осуществляет управление имуществом и финансовыми ресурсами, которые являются собственностью территориальных общин районов в городе.

Структура и штатное расписание районных в городе Киеве госадминистраций утверждаются председателем соответствующей районной в городе Киеве госадминистрации по согласованию с председателем Киевской городской государственной администрации.