Цымбалюк обещает работать каждый день, как последний

Сегодня вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО представил нового председателя Львовской ОГА Михаила ЦЫМБАЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, С.ТИГИПКО зачитал указ Президента Украины об увольнении с должности председателя ОГА Василия ГОРБАЛЯ, а также указ Президента о назначении председателем Львовской облгосадминистрации М.ЦЫМБАЛЮКА.

В.ГОРБАЛЬ поблагодарил коллектив за восемь месяцев сотрудничества в должности губернатора. «Восемь месяцев – чрезвычайно короткий срок, чтобы всех узнать, со всеми поговорить. Однако мы плодотворно работали. Здесь я был дома. И если у Михаила ЦЫМБАЛЮКА будет необходимость в помощи, то я готов ему оказать помощь из Киева по любым вопросам», - отметил В.ГОРБАЛЬ в своем выступлении.

В свою очередь, М.ЦЫМБАЛЮК поблагодарил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА за доверие и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве. «Все те хорошие начинания, о которых рассказал Василий ГОРБАЛЬ на Львовщине, я обещаю продолжить. Я хотел бы, чтобы львовянам было не стыдно за меня. Мое кредо: работай каждый день, как последний», - отметил М.ЦЫМБАЛЮК.

Он также отметил, что рассчитывает на поддержку областных депутатов, поскольку чувствует большую ответственность в том, что возглавил Львовщину.

С.ТИГИПКО поблагодарил В.ГОРБАЛЯ за работу и выразил убеждение, что М.ЦЫМБАЛЮК будет эффективным губернатором.